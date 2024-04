Santa Maria, domenica l’ultima gara fuori casa a Pagani: la retrocessione resta ad un passo

La Polisportiva Santa Maria Cilento, nell’ultima giornata di campionato, ha avuto una reazione d’orgoglio inattesa che ha portato alla vittoria nel match contro il Fasano. Uno 0-3 che, però, non ha cambiato più di tanto la classifica dei giallorossi che restano all’ultimo posto e vedono vicina la retrocessione in Eccellenza. Domenica ci sarà l’ultima gara della stagione lontano dal “Carrano” nel derby campano contro la Paganese.

Santa Maria

La formazione di mister Esposito ha come obiettivo quello di finire il campionato nella maniera più degna possibile. La vittoria, che mancava dal 2023, contro il Fasano ha dato sicuramente una carica in più alla squadra giallorossa per affrontare le ultime due battaglie.

L’attenzione sarà rivolta anche al risultato delle dirette concorrenti per la zona retrocessione. Un altro successo, infatti, potrebbe non bastare per mantenere la categoria.

Paganese

Dall’altra parte la formazione biancazzurra è in caduta libera viste le 5 sconfitte consecutive arrivate nelle ultime giornate. La situazione di classifica, però, è ben diversa con la Paganese che è a quota 42 punti, in una zona tranquilla e senza problemi legati alla lotta salvezza.