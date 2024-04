Santa Maria d’orgoglio: i giallorossi tornano alla vittoria in quel di Fasano

La Polisportiva Santa Maria Cilento torna a sorridere, a trovare la vittoria e i 3 punti che mancavano dall’ultima giornata del 2023. I giallorossi riescono a rompere l’incantesimo battendo, fuori casa, il Fasano per 0-3 grazie ai gol di Di Fiore, Catalano e Gaeta.

Il match

Nei primi minuti di gara i pugliesi provano subito ad intimidire la retroguardia cilentana ma sia Pambianchi che Losavio non trovano lo specchio della porta. La risposta del Santa Maria è affidata al classico tiro a giro di Catalano che esce fuori di un soffio. Al 7′ arriva la rete del vantaggio: Di Fiore fa partire un sinistro potente che non lascia scampo al portiere di casa. È 0-1 per il Santa Maria.

Poco più tardi, al 12′, c’è anche il raddoppio a firma di Catalano. Il numero 10 giallorosso sfrutta a pieno il contropiede portato avanti da Di Fiore e resta freddo davanti a Lazar. Il momento è favorevole alla formazione di Esposito che va alla conclusione anche con Coulibaly.

La reazione del Fasano è in un tiro cross molto velenoso di Battista che impegna Spina ad un intervento che allunga la sfera in calcio d’angolo. Al tramonto della prima frazione ancora Battista prova a sorprendere l’estremo difensore giallorosso con un colpo di testa, dall’altra parte il tentativo di Nunziante viene deviato in maniera decisiva in angolo.

Secondo tempo

Nella ripresa il Fasano tenta subito di rimettersi in corsa, ma Spina è provvidenziale su un tocco ravvicinato di Losavio. È sempre Battista il più pericoloso dei suoi. Il suo tiro dal limite viene bloccato in due tempi dal portiere giallorosso. Al 25′ arriva lo 0-3: clamoroso svarione difensivo della compagine di casa e il neo entrato Gaeta non perdona superando Lazar. Il Santa Maria potrebbe anche ulteriormente dilagare con Catalano e Ventura, ma i padroni di casa si salvano in entrambe le circostanze. In pieno recupero Lorenzo colpisce il palo, mentre Dorato spedisce il pallone sul fondo.

Il Tabellino

Fasano (4-2-3-1): Lazar; Manfredi, Aprile, Pambianchi, Esposito (20’ st Brignola); Lezzi (1’st Melillo), Ganci; Battista (31’ st Lorenzo), Losavio, Calabria; Persano (16’ st Dorato). A disp.: Semeraro, Barellini, Caragnulo, Quazzico, Tessitore. All.: Tiozzo.

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-5-2): Spina; Cocino, Campanella, Bonfini; Nunziante, D’Auria (24’ st Gaeta), Coulibaly, Borgia (41’ st Baschiroto), Brugaletta (32’ st Szymanski); Di Fiore (20’ st Ventura), Catalano (35’ st Lebro). A disp.: Cannizzaro, Tedesco, Di Luccia, Salzano. All.: Esposito.

Arbitro: Flavio Barbetti di Arezzo (Guidi-Algieri)

Marcatori: 7’ pt Di Fiore (SM), 12’ pt Catalano (SM), 25’ st Gaeta (SM)

Note: ammoniti Esposito (F), Cocino (SM), Calabria (F), Borgia (SM). Angoli: 6-3. Recupero: 2’ pt e 5’st