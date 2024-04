Il Serre è campione! Promosso in Prima Categoria

Si sapeva già nei giorni scorsi, ma ora è ufficiale: l’Asd Serre Calcio vince il campionato di Seconda categoria e vola in Prima categoria per la nuova stagione.

Il Serre aveva già vinto il campionato lo scorso anno e la scalata per la prima è stata irrefrenabile.

Vittoria con la Cilento Academy

La partita della vittoria definitiva, quella della ventiseiesima giornata di campionato, si è tenuta presso lo Stadio Ardisani di Casal Velino contro l’A.S.D. Cilento Academy e si è conclusa 1 a 2 con la vittoria del Serre che ha chiuso in bellezza un campionato pieno di vittorie.

Entusiasmo e felicità da parte della società è pronta ad organizzare i festeggiamenti a Serre e composta dal presidente, Ferdinando Chiaviello, dal direttore generale nonché sindaco di Serre, Antonio Opramolla, dal mister Battista Chiaviello e dai dirigenti Cosimo Orsano, Manuel Romano e Marco Cipriano.

Festa per la vittoria

“Due reti a uno. I nostri ragazzi sbloccano la partita su un calcio di rigore trasformato dal bomber Curcio. È lo stesso Curcio con il suo quindicesimo gol stagionale a realizzare la doppietta e portare i giallo blu sul doppio vantaggio. Il primo tempo termina con la squadra ospite in vantaggio per due reti a zero. Nel secondo tempo i ragazzi gestiscono il risultato mantenendo il possesso della palla e imponendo il proprio gioco. I padroni di casa provano a riaprire la partita realizzando il goal del due a 1.

I calciatori e la società tutta ringraziano vivamente tutti i tifosi che ci hanno seguiti e sostenuti dalla prima all’ultima giornata di campionato” hanno fatto sapere dalla società aggiornando tutti i tifosi sulla partita appena conclusa.