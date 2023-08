Eboli: diffuso volantino satirico, cittadini chiedono realizzazione parco urbano

Lo sfondo di colore giallo e il volantino “Finalmente anche ad Eboli … realizzazione di un parco urbano e di aree verdi diffuse” diventa virale sui social e non solo. “Si tratta di satira” dice la dottoressa Anna Grimaldi tra i volontari ebolitani più attivi quando si tratta di difendere cultura, territorio, ambiente. Schierata in prima linea sempre a difesa dei più deboli e degli emarginati. Intanto, in queste ore a Eboli in tanti parlano di questa notizia che ha assunto il profilo della satira ma che vuole sollevare le coscienze, prima di tutto quelle politiche.

“Dopo decenni in cui nessun amministratore ha mai ritenuto che il verde pubblico fosse un bisogno primario per i cittadini di Eboli, il Sindaco di Eboli, avv. Mario Conte, ha deciso di fare dono ai propri concittadini di un grande parco pubblico nella zona dell’ex pastificio Pezzullo. L’area verde sarà collegata a Piazza della Repubblica e all’area del Palasele. All’interno del parco saranno presenti, oltre a tanti alberi e fiori, un parco-giochi per bambini, vialetti, panchine, aree attrezzate, chioschetti, fontanine… – si legge nel testo del volantino – Dopo questo polmone verde, tante aree verdi diffuse saranno realizzate nella Città: Piazza Borgo (al posto di una parte delle attuali case popolari che saranno abbattute), Centro Antico (laddove saranno abbattute le case fatiscenti oggi in pericolo di crollo), Quartiere Pescara, Quartiere

Paterno, … e tutte le periferie”.

La finalità del volantino per gli ideatori

Poi il testo prosegue: “Sono finalmente arrivate all’orecchio del sindaco le richieste di tanti nostri concittadini e anche lui ha capito che il verde è aria pulita, che è frescura, che migliora la salute dei cittadini, l’aspetto della città e, in una parola, la qualità della vita dei suoi concittadini!”

Siete tutti invitati all’inaugurazione del cantiere, con la rimozione della prima pietra dalla fatiscente ex area Pezzullo. P.S. Si possono portare martelli, mazze e altro materiale utile”. “Ovviamente non ci sarà nessuna mobilitazione di massa ma il volantino arriva per smuovere le coscienze e richiamare l’amministrazione comunale a prestare attenzione alle tematiche ambientali che interessano tutto il territorio”, dicono alcuni ideatori del volantino satirico.