Agropoli: polizia municipale sanziona dieci persone per abbandono rifiuti

Nell’ambito di un’operazione mirata alla repressione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico e di prevenzione dello stesso, la Polizia Municipale di Agropoli ha accertato e sanzionato dieci persone colte in flagranza o immortalate in immagini video nell’atto di scaricare dai veicoli e abbandonare rifiuti sul suolo pubblico.

L’operazione

L’operazione è stata effettuata in Via Gregorio, altezza Parco Sogno e sottopasso SS.18, mediante l’utilizzo di una fototrappola idoneamente collocata a sorveglianza dell’area, oggetto di abbandono di rifiuti in modo abituale da parte di cittadini residenti.

Sanzioni elevate e videosorveglianza continua

La sanzione elevata a carico di ogni trasgressore ammonta a 216,00 euro ai sensi del vigente codice della strada. In totale, sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 2.160,00 euro, già notificate ai trasgressori. Nel termine di legge, verranno notificate in aggiunta le sanzioni per la violazione al Regolamento di Polizia Urbana.

L’area oggetto dell’operazione di bonifica è ancora sottoposta a regime di videosorveglianza, al fine di scoraggiare ulteriori episodi di abbandono di rifiuti e tutelare la pulizia del territorio.

La lotta contro l’abbandono dei rifiuti

L’amministrazione comunale e la Polizia Municipale di Agropoli da sempre sono impegnate nella lotta all’abbandono dei rifiuti, un fenomeno che deturpa il decoro urbano e danneggia l’ambiente.