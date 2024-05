Schianto in moto tra Cava e Nocera: muore fisioterapista 37enne

L’ennesima tragedia è avvenuta la scorsa notte a Cava de’ Tirreni, lungo la strada che conduce a Nocera Superiore. A perdere la vita Gianluca Chiaiese, un giovane centauro di 37 anni, noto fisioterapista di Salerno. L’incidente è avvenuto in via XXV luglio. Fatale per l’uomo è stato lo schianto contro una rotatoria. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Probabile che abbia perso il controllo del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, andando ad impattare contro lo spartitraffico.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti del commissariato di Cava de’ Tirreni per tutti i rilievi del caso. Spetterà ora a loro ricostruire l’esatta dinamica di quando accaduto. La salma dell’uomo è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Nocera Inferiore, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti. Il 37enne era originario della zona orientale di Salerno, dove vive a con la moglie e i figli e lavorava anche presso un noto centro di riabilitazione. La notizia della sua morte ha in poco tempo fatto il giro della città che si stretta nel dolore della famiglia per l’ennesima giovane vita spezzata.

Il cordoglio

“È con grande dolore che l’OFI Salerno apprende la tragica perdita del nostro stimato collega Gianluca Chiaiese. Le sue doti umane e professionali lasciano un segno indelebile nella nostra comunità professionale. In questo momento di profondo cordoglio, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Gianluca, alla moglie e ai suoi due figli, e a tutti coloro che lo conoscevano e lo stimavano. Ci uniamo al dolore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere momenti e progetti con lui. Gianluca sarà ricordato con grande affetto da tutti noi”, il cordoglio dell’ordine dei fisioterapisti di Salerno.