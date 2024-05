Capaccio, incidente sulla SS18: coinvolte cinque auto ed un furgone

Ennesimo incidente stradale sulla SS18 tra il Comune di Capaccio Paestum ed Eboli.

Il sinistro che è avvenuto intorno alle ore 18:20, vede coinvolte cinque autovetture ed un furgone.

La dinamica

Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un maxi tamponamento a catena, con le auto ed il furgone che viaggiavano in direzione Agropoli.

Non risultano al momento feriti gravi.

Seri invece i danni riportati per una Bmw e un furgone Peugeot.

Disagi per la circolazione con traffico in tilt.

Si attende l’arrivo dei carabinieri e delle ambulanze del 118 per tutti gli accertamenti e i rilievi del caso.