“Detto tra Noi podcast”: undicesima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.
Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.
Nella puntata di oggi, tanto gossip a partire dal “caso” fotografo al concerto di Elodie, Netflix che potrebbe acquisire la Warner Bros, ai big in gara a Sanremo, dai talent e fino all’arrivo di Lino Banfi a Sala Consilina il prossimo 28 dicembre.