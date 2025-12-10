“Detto tra Noi podcast”: undicesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

A cura di Redazione Infocilento

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, tanto gossip a partire dal “caso” fotografo al concerto di Elodie, Netflix che potrebbe acquisire la Warner Bros, ai big in gara a Sanremo, dai talent e fino all’arrivo di Lino Banfi a Sala Consilina il prossimo 28 dicembre.

Altre puntate:

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventitreesima puntata
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventiduesima puntata
Detto tra noi
“Detto tra Noi podcast”: decima puntata
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventunesima puntata
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventesima puntata
Accedi alla sezione on demand
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Dance Tarantella

Castellabate, Capodanno in piazza con “Dance Tarantella”: spettacolo e divertimento per la notte più magica dell’anno

L'appuntamento è per il 31 dicembre a partire dalle ore 23.30

Convergenze

Fibra ottica e AI: il 2025 segna la svolta digitale in Italia e nel Cilento

Secondo l’Osservatorio Comunicazioni, il 2025 ha registrato oltre 1,2 milioni di nuove…

Cannabis

Salerno: la Polizia sequestra oltre 5 kg di prodotti a base di cannabis. Denunciata titolare e dipendente di un cannabis shop

Sequestri e denunce secondo quanto previsto dal nuovo "pacchetto sicurezza"

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.