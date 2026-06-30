“Detto tra Noi podcast”: trentatreesima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.
Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.
Nella puntata di oggi immancabile le pillole di galateo, i gossip dal mondo dello spettacolo, lo spazio dedicato alle battute di Roberta e l’oroscopo della settimana in compagnia di Donato Ricci.