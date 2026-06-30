Attualità

Sapri celebra la Bandiera Blu 2026: la festa nell’aula consiliare

Sapri si conferma tra le 13 località Bandiera Blu del Cilento per l'estate 2026. Il sindaco Gentile: «Mantenere il risultato è la vera sfida»

Maria Emilia Cobucci

La Città di Sapri è tra le 13 località del Cilento ad avere ottenuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. L’importante vessillo, anche per l’estate 2026, sventolerà nella città della Spigolatrice.

Un risultato importante, frutto di un lavoro sinergico realizzato su tutto il territorio e che risponde agli standard, sempre più stringenti, richiesti dalla FEE (Foundation for Environmental Education), come sottolineato dal Sindaco di Sapri, Antonio Gentile, nel corso dei festeggiamenti che si sono tenuti ieri sera all’interno dell’aula consiliare.

Il commento del Sindaco Antonio Gentile

“Ottenere il riconoscimento della Bandiera Blu è importante ma ciò che conta è riuscire a mantenere il risultato ottenuto. È necessario lavorare sempre di più per alzare la qualità dei servizi e l’attenzione alla tutela dell’ambiente. Una sfida estremamente importante che non culmina con il riconoscimento della Bandiera Blu ma che inizia proprio da quel riconoscimento”. — Antonio Gentile, Sindaco di Sapri

L’incontro ha visto la presenza anche del vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Carmelo Stanziola, e del biologo marino della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Paolo Fasciglione.

Sinergia e tutela del territorio

“Noi siamo orgogliosi di accompagnare le amministrazioni in questo percorso che dimostra l’attaccamento al territorio e il rispetto per l’ambiente nei nostri Comuni”, ha affermato Stanziola.

Una serata durante la quale il biologo marino Paolo Fasciglione ha sottolineato l’importanza del riconoscimento ottenuto, che rappresenta “un primo passo per avere una gestione integrata del territorio al fine di salvaguardare l’ambiente marino costiero in tutte le sue forme”.

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