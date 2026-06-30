Campania, maxi-piano della Giunta: oltre 730 milioni per i trasporti, nuovi fondi al turismo e tutela dell’ambiente

Si è riunita oggi, a Palazzo Santa Lucia, la Giunta regionale della Campania che ha esaminato e approvato una serie di atti connessi alla conclusione delle attività del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nel corso della seduta odierna sono stati, inoltre, adottati importanti provvedimenti in materia di turismo, mobilità, politiche agricole, sostenibilità ambientale e tutela del territorio.

Turismo: oltre 2 milioni di euro per l’accessibilità e le aree interne

Sul fronte turistico, sono stati stanziati 2,12 milioni di euro per l’intervento di incentivazione della sostenibilità delle destinazioni turistiche nonché della loro accessibilità, anche attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche. Le risorse derivano per circa la metà dal Fondo Unico Nazionale Turismo (FUNT) e per la restante quota dal Fondo di Rotazione nell’ambito del “Piano strategico Cultura e Turismo” dell’Accordo per la Coesione.

L’assessore al Turismo, Enzo Maraio, ha sottolineato la centralità del provvedimento:

“Con questo provvedimento la Regione conferma il proprio impegno a fianco delle strutture ricettive, sostenendo investimenti che ne migliorino la qualità, l’accessibilità e la sostenibilità. L’obiettivo è aumentare la capacità ricettiva e rendere più competitiva l’offerta turistica regionale, favorendo al tempo stesso la destagionalizzazione dei flussi. Particolare attenzione è rivolta alle aree interne, che rappresentano un patrimonio straordinario di cultura, natura e tradizioni e che vogliamo valorizzare, creando nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale per i territori”.

Mobilità: stanziati 734 milioni per il TPL, abbonamenti bloccati

Per il comparto mobilità, la Giunta ha programmato, per l’anno 2026, risorse imponenti pari a 734,7 milioni di euro, tra fondi statali e regionali, destinati ai servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su ferro, gomma e via mare.

Contestualmente, la Direzione Generale Mobilità — con il supporto tecnico di ACAMIR — è stata incaricata di attuare gli indirizzi del Comitato di monitoraggio relativi all’adeguamento inflattivo dei singoli titoli di viaggio. La Giunta ha comunque confermato che restano invariati gli importi degli abbonamenti mensili e annuali, tutelando così gli utenti regolari e i pendolari.

Politiche agricole: via libera al Piano Forestale Generale 2026-2035

In materia di gestione del territorio, è stato approvato il nuovo Piano Forestale Generale 2026-2035. Il documento definisce gli obiettivi e le linee di intervento per i prossimi dieci anni, con particolare attenzione alle esigenze socioeconomiche, ambientali e paesaggistiche del territorio regionale. Tra le priorità del piano figurano la prevenzione del rischio idrogeologico e le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, individuando i criteri per una gestione forestale sostenibile e condivisa.

Ambiente: istituite quattro nuove Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Infine, per la tutela dell’ambiente e della biodiversità, sono state classificate quattro nuove Zone di Protezione Speciale (ZPS) inserite nella Rete Natura 2000. Le nuove aree protette regionali sono:

Aree agricole interne di Castel Volturno e Cancello Arnone;

Monte Origlio e Bosco Cuccari;

Monteverde;

Mondragone.

Il provvedimento rafforza in modo incisivo il sistema campano di conservazione degli habitat, prevedendo l’applicazione immediata del regime di protezione previsto dalle rigide normative europee, in attesa dell’approvazione definitiva delle specifiche misure di conservazione locali.