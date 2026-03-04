“Detto tra Noi podcast”: diciottesima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.
Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.
Nella puntata di oggi, il recap sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo, dal vincitore Sal Da Vinci, ai premi assegnati dalla Sala stampa, ai gossip più chiacchierati della settimana sanremese.