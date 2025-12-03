“Detto tra Noi podcast”: decima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

A cura di Redazione Infocilento

Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, dalla querelle Francesco Totti e Ilary Blasi al nuovo amore di Roul Bova e ancora il ritorno sulla scomparsa di Ylenia Carrisi e le parole di mamma Romina, uno sguardo all’oroscopo e le performance di Paolo Belli a “Ballando con le stelle”.

Altre puntate:

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventunesima puntata
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventesima puntata
Detto tra noi
“Detto tra Noi podcast”: nona puntata
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: diciannovesima puntata
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: diciottesima puntata
Accedi alla sezione on demand
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Maximall pontecagnano

Pontecagnano: a Natale fai un regalo importante, prenditi cura della tua salute! Screening gratuiti al Maximall dal 6 al 21 dicembre

L’Asl Salerno ha organizzato una serie di appuntamenti - dal 6 al…

Chiara Esposito Tg

Tg InfoCilento 3 dicembre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Chiara Esposito

Mercato immobiliare

Vendere un immobile di pregio in Italia: guida ai servizi premium per proprietari

Scopri i servizi esclusivi per vendere un immobile di pregio in Italia:…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.