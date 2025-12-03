“Detto tra Noi podcast”: decima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, dalla querelle Francesco Totti e Ilary Blasi al nuovo amore di Roul Bova e ancora il ritorno sulla scomparsa di Ylenia Carrisi e le parole di mamma Romina, uno sguardo all’oroscopo e le performance di Paolo Belli a “Ballando con le stelle”.