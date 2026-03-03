“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: trentasettesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella rubrica “Bella Storia” di oggi, ospite l’attrice Fiamma Parente. Fin da bambina dimostra una forte inclinazione artistica: a soli sette anni inizia a studiare danza, mentre durante le scuole medie frequenta un corso di teatro che le permette di avvicinarsi concretamente alla recitazione. La svolta arriva nel 2022, quando entra nel cast della seconda stagione della serie Netflix Di4ri, ma è con la fortunata serie Rai “Don Matteo” che si fa conoscere dal grande pubblico nel ruolo di Maria.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, un importante consiglio per la salute, oggi 3 marzo, giornata dell’udito, a Vallo della Lucania, presso l’ospedale San Luca, sarà possibile sottoporsi ad uno screening, gratuito, a cura del dott. Rodio.