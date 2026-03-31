“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quarantacinquesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella storia” di oggi, ospite il M° Espedito De Marino, docente di musica presso il Liceo Alfano I° di Salerno. Presidente e Membro di Varie Commissioni Concorsuali di Stato, è nominato in qualità di “Esperto” a vari livelli Istituzionali. Tre incontri caratterizzano la sua preminente attività’ artistica – professionale: per la musica classica col grande violoncellista Mistlav Rostropovich, per la grande canzone napoletana con il Roberto Murolo che ha affiancato dal 1987 al 2003 e col Soprano Katia Ricciarelli (Dal 2007 ad oggi).

Nella rubrica “Qui&Là”, oggi, 31 marzo, è il World Backup Day, una giornata dedicata alla protezione dei dati online e alla sensibilizzazione sulla sicurezza informatica, che si celebra ogni anno dal 2011. Dalle foto ai numeri salvati in rubrica, fino a password, codici e informazioni personali, una parte sempre più ampia della vita quotidiana passa dallo smartphone, ma è anche il giorno che precede il 1° aprile e quindi era inevitabile parlare del “pesce d’aprile” leggendo qualche curiosità legata al “April Fools day”.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, qualche consiglio divertente per vivere la giornata del primo aprile tra divertimento e sane risate con alcuni scherzi pensati ad hoc per questa giornata.