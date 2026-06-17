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Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento: Iberia lancia i voli giornalieri, lo scalo diventa strategico

Iberia apre le vendite per novembre 2026: l'aeroporto salernitano accoglie i voli da Capodichino durante i lavori di sicurezza, mentre si accelera sul completamento della nuova aerostazione

Redazione Infocilento
Aeroporto Pontecagnano

La compagnia aerea Iberia ha ufficializzato la messa in vendita dei voli diretti dal Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento verso Madrid, con il debutto delle operazioni fissato per lunedì 9 novembre. La decisione si inserisce all’interno della nuova pianificazione strategica dei vettori che operano quotidianamente sullo scalo di Napoli Capodichino.

Proprio a partire dal mese di novembre, infatti, lo scalo partenopeo sarà interessato da programmati interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture. Per garantire la continuità dei collegamenti, le compagnie hanno optato per il trasferimento temporaneo delle proprie attività di decollo e atterraggio a breve distanza, valorizzando la pista salernitana gestita dalla medesima società, la Gesac.

Il ruolo di Iberia e le prospettive dello scalo salernitano

Nel contesto di questa riorganizzazione logistica, Iberia guiderà la transizione attivando una tratta giornaliera da e verso Madrid da novembre 2026 proprio dall’infrastruttura situata tra i territori di Bellizzi e Pontecagnano. Quella del vettore spagnolo rappresenta la prima importante conferma, ma l’evoluzione dello scalo è destinata ad ampliarsi ulteriormente: sono infatti numerose le compagnie aeree che, nel corso delle prossime settimane, avranno la facoltà di scegliere lo scalo di Salerno per posizionare i propri movimenti di volo.

Infrastrutture in evoluzione: i dettagli della nuova aerostazione

Parallelamente all’avvio dei nuovi voli, i cantieri procedono a pieno ritmo per rifinire gli ultimi dettagli relativi alla nuova aerostazione per l’aviazione generale. Questa struttura temporanea assumerà un ruolo fondamentale di supplenza logistica, in attesa della successiva edificazione dell’aerostazione definitiva destinata all’aviazione commerciale, progettata per essere decisamente più ampia e spaziosa rispetto all’impianto attuale.

La consegna e l’apertura ufficiale del nuovo terminal avverranno con ogni probabilità in concomitanza con le celebrazioni per il secondo compleanno dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento. I tempi di attesa sono ormai stringenti: l’inaugurazione della struttura è prevista tra poco meno di un mese. L’avanzamento dei lavori e lo stato del cantiere sono stati recentemente oggetto di un sopralluogo ufficiale da parte del vicepresidente e assessore alla mobilità della Regione Campania, Mario Casillo

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