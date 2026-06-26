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“Crimini e Delitti”, focus sull’omicidio Vassallo, assolto Ridosso: “doccia fredda” per la famiglia del sindaco pescatore

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40

Redazione Infocilento

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

In questa puntata il centro della discussione, il processo Angelo Vassallo. Si è svolta venerdì 19 giugno una nuova udienza del processo per l’omicidio del sindaco pescatore ucciso ad Acciaroli il 5 settembre del 2010. Un’udienza al termine della quale è arrivata la prima sentenza nel procedimento incentrato sull’assassinio del sindaco Vassallo, ucciso brutalmente con 9 colpi di pistola calibro 9, esplosi a bruciapelo.

Al centro del dibattimento il procedimento con rito abbreviato che vede imputato l’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso, considerato il principale accusatore del colonnello Fabio Cagnazzo. La Procura di Salerno aveva chiesto nei confronti dell’imputato una condanna a 7 anni e 4 mesi di reclusione. Il Giudice per l’Udienza Preliminare Giovanni Rossi, alle ore 12.30, ha convocato gli avvocati e i “protagonisti” della vicenda per la lettura della sentenza, che ha sancito l’assoluzione di Ridosso. Una doccia fredda per l’intera famiglia di Angelo Vassallo.

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