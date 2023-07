Battipaglia: Presentato il programma dell’evento Talenti Festiva. Arte, sport, imprenditoria e musica

Presentato ufficialmente nella sala conferenze Domenico Vicinanza del Comune di Battipaglia il “Talenti festival” che si svolgerà dal 27 al 30 di luglio all’interno della villa comunale di via Clarizia. Si tratta di un evento organizzato dal Forum dei Giovani di Battipaglia in collaborazione con l’associazione Talenti. Presenti la sindaca Cecilia Francese, l’ assessore Pietro Cerullo, il delegato al Forum Lorenzo Forlano, il coordinatore del Forum dei Giovani Nicola Paladino e Mattia Giordano dell’associazione “Talenti”.

Qui i dettagli dell’evento

Il Talenti Festival nasce con lo scopo di valorizzare tutti i talenti e le eccellenze del nostro territorio, che nel loro campo si sono distinti per capacità e dedizione durante l’arco dell’anno. Il format dell’evento darà spazio a personaggi di spicco in ambito artistico, sportivo, imprenditoriale e musicale.

Talenti Festival coinvolgerà personalità di ogni genere ed età, rendendolo un evento unico sul territorio. Previsto un torneo di basket 3 vs 3 ed ulteriori eventi ludici e sportivi. CoCo, pseudonimo di Corrado Migliaro, è un rapper e cantautore italiano, originario di Napoli, sarà uno dei protagonisti della kermesse.