Lavori sulla linea ferroviaria Battipaglia – Potenza: limitazioni al traffico sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’

Per consentire a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) l’esecuzione di importanti lavori sulla linea ferroviaria Battipaglia Potenza, si rendono necessarie alcune limitazioni al traffico lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’. Da domani fino al venerdì 21 luglio e successivamente dal 25 al 26 luglio, si procederà alla chiusura notturna della carreggiata in direzione nord tra gli svincoli di Campagna Nord e Eboli. Queste limitazioni saranno in vigore durante la fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 6:00.

Itinerario alternativo consigliato

Durante le chiusure notturne, il traffico sarà deviato su un percorso alternativo che segue il seguente itinerario: uscendo allo svincolo di Campagna Nord (42,138), si dovrà svoltare a sinistra per via Verticelli, quindi a destra per la SS19 delle Calabria. Successivamente, sarà necessario svoltare a sinistra in via Sandro Pertini, continuando poi su via Don Luigi Sturzo e, infine, svoltare a sinistra in via San Vito Martire per poter rientrare in Autostrada allo svincolo di Eboli (35,900).

Condivisione e accordo sul percorso alternativo

Le modalità e la gestione del percorso alternativo sono state concordate e condivise in sede di COV (Centro Operativo Viabilità) presso la Prefettura di Salerno, coinvolgendo tutti gli Enti interessati per garantire una corretta gestione del traffico durante i lavori ferroviari.

Raccomandazioni di Anas e servizi utili per gli automobilisti

Anas, la società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda la massima prudenza nella guida durante questo periodo di limitazioni al traffico. Per restare costantemente informati sull’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale, è possibile consultare l’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su “App store” e “Play store” per smartphone e tablet. Inoltre, per ogni necessità, gli automobilisti possono contattare il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.