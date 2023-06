Lavori per le Aree di servizio e l’elisuperficie lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”

Lungo il tratto lucano dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, sono in corso i lavori per la realizzazione delle Aree di servizio a Galdo (est e ovest). L’ultimazione dei lavori è prevista entro l’inizio dell’estate, salvo particolari imprevisti causati dalle condizioni meteo.

Completati i fabbricati delle Aree di servizio a Galdo est e ovest

Sono stati completati i lavori di realizzazione dei fabbricati delle Aree di servizio a Galdo, sia per l’area est che per l’area ovest. Questo rappresenta un importante progresso verso la realizzazione completa delle strutture.

Realizzazione degli impianti e delle strutture

Nell’ambito dei lavori, sono stati realizzati diversi impianti e strutture. È stato installato un impianto per l’erogazione di metano e sono state create le basi per l’installazione degli impianti di ricarica elettrica. Inoltre, sono stati completati gli impianti elettrici, le pensiline ombreggianti e l’illuminazione delle aree di parcheggio. È stata anche realizzata la pavimentazione dell’intera area di servizio, le aiuole con terreno vegetale e sono state installate le cisterne di GPL. Inoltre, è stato realizzato l’impianto di climatizzazione per il locale ristoro e i servizi igienici, nonché i marciapiedi e l’area predisposta per le ricariche elettriche.

Lavori in corso e prossimi interventi

La rampa di collegamento con le corsie specializzate è stata già tracciata e i lavori di realizzazione inizieranno a breve. Al momento, sono in corso delle verifiche con due “campi prova” per l’installazione delle barriere metalliche. Nei prossimi giorni verranno predisposte le operazioni necessarie per la posa dei conglomerati bituminosi.

Rifinitura dell’elisuperficie in corso

Attualmente, sono in corso gli interventi di rifinitura dell’unica elisuperficie presente lungo il tratto dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”. Nonostante sia situata sull’Area di Servizio Est, consentirà anche il collegamento immediato con l’Area Ovest. Questa realizzazione richiedeva cure e attenzioni minuziose, con lavori effettuati anche durante i fine settimana e gli orari notturni. L’assenza totale di pioggia era necessaria a causa delle particolari caratteristiche del conglomerato cementizio RcK 40 utilizzato, composto da silicati, polimeri e additivi speciali. Tale materiale è stato oggetto di uno studio approfondito per garantire la longevità e la durabilità dell’opera, anche in condizioni climatiche rigide come quelle di Galdo.

Funzionalità dell’elisuperficie e supporto di Anas

L’elisuperficie consentirà il trasporto in situazioni di emergenza, consentendo di raggiungere l’ospedale più vicino in pochi minuti con un atterraggio sicuro, senza dover bloccare il tratto autostradale. Inoltre, Anas ha fornito costantemente disponibilità e supporto organizzativo e tecnico al committente Concessionario, alla Direzione Lavori e alle imprese, nel coordinamento e controllo delle fasi di progettazione, inclusi i delicati raccordi tra le esigenze progettuali e quelle territoriali ed ambientali provenienti dalle collettività locali.