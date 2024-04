Caggiano, mezzi pesanti sul ponte Massavetere, nonostante il divieto: il sindaco scrive al Prefetto

Il ponte Massavetere sulla SS19Ter è oggetto da diversi mesi di lavori straordinari di manutenzione. Dopo una chiusura totale, l’Anas ha deciso di riaprirlo istituendo il senso unico alternato con limite di velocità di 30 km/h e vietando il transito ai mezzi con carico superiore alle 3,5 tonnellate.

Il sindaco scrive al Prefetto

Tuttavia, secondo quanto riportato dal sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, diversi mezzi pesanti continuano a violare questa restrizione mettendo a rischio la loro incolumità, quella degli altri utenti della strada e la stabilità del ponte soggetto a delicati interventi. Lamattina ha presentato una richiesta al Prefetto di Salerno affinché venga convocato un tavolo di confronto presso la Prefettura per affrontare le criticità riscontrate sulla SS19 ter e individuare interventi efficaci per garantire la sicurezza di tutti e limitare le possibili conseguenze negative sulle attività produttive locali, considerata l’importanza strategica dell’arteria stradale come percorso alternativo alla A2 del Mediterraneo.

Le finalità

Durante la riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza, Lamattina ha nuovamente presentato la documentazione al Prefetto, il quale ha assicurato che il tavolo di confronto sarà convocato a breve. Nel frattempo, le Forze dell’ordine e la Polizia Municipale di Caggiano hanno intensificato i controlli sulla SS19ter per evitare il transito dei mezzi pesanti sul ponte Massavetere, iniziando durante le festività pasquali. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale attraverso un controllo più accurato per contrastare e sanzionare comportamenti pericolosi che mettono a rischio la vita di tutti gli utenti della strada, richiedendo maggiore responsabilità.