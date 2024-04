Autostrada A2 del Mediterraneo, sottopasso svincolo di Padula: avviati i lavori

Avviati gli interventi previsti nell’Accordo Quadro quadriennale lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” e finalizzati al risanamento delle opere d’arte. Le attività, nel dettaglio, riguardano le attività in prossimità del sottopasso dello svincolo autostradale di Padula. Per consentire l’esecuzione degli interventi in piena sicurezza e ridurre al minimo i disagi agli utenti, fino a sabato 13 aprile, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 22:00 e le ore 6:00, sarà chiusa la rampa di uscita ed in ingresso, in direzione nord, dello svincolo di Padula al km 108,500.

Le info utili

I veicoli diretti verso Salerno potranno utilizzare in alternativa la strada statale 19 fino allo svincolo di Sala Consilina, e da qui imboccare la A2. I veicoli in transito sull’A2 provenienti da Reggio Calabria potranno uscire allo svincolo successivo di Sala Consilina e rientrare in autostrada in direzione Reggio Calabria fino allo svincolo di Padula km 108,080.