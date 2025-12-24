“Una finestra sul mondo”: il Natale di un tempo raccontato dagli anziani del Cilento

L’ultima puntata di quest’anno del programma “Una finestra sul mondo” nasce dal desiderio di fermare il tempo e guardare il Natale con gli occhi di chi lo ha vissuto quando tutto era più semplice, ma forse più vero.

Un passo indietro nel tempo

In questo speciale natalizio, realizzato insieme ad alcuni anziani del Cilento, facciamo un passo indietro nel tempo per riscoprire tradizioni, racconti ed emozioni di un Natale che profuma di memoria, di famiglia e di attese sincere. Un viaggio fatto di voci, ricordi e gesti antichi, per non dimenticare da dove veniamo e per ritrovare il valore autentico del Natale.