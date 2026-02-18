“Una finestra sul mondo”: alla scoperta di Montesano sulla Marcellana e della Foresta Cerreta Cognole

Un viaggio suggestivo nel cuore del Vallo di Diano tra storia, tradizione e natura

Redazione Infocilento

Nella nuova puntata di “Una Finestra sul Mondo“, le telecamere di InfoCilento, hanno raggiunto Montesano sulla Marcellana, un borgo affascinante immerso nel cuore del Vallo di Diano, dove storia, tradizione e natura si intrecciano in un racconto autentico e coinvolgente.

Un viaggio nel suggestivo Duomo di Sant’Anna, simbolo spirituale e storico del paese, custode di arte e devozione. Il Sindaco, Giuseppe Rinaldi, ha condiviso visioni, progetti e l’amore per una comunità che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. La puntata è proseguita tra i colori e i profumi della Foresta Demaniale Regionale Cerreta Cognole, un luogo straordinario dove la natura è protagonista assoluta.

Qui vivono cervi, capriolo italico, lepre italica e tanti altri animali, tra alberi maestosi e sentieri immersi nel verde. Un’area attrezzata con asinelli, bosco avventura e numerose zone picnic rende questo spazio ideale da vivere in famiglia e a contatto con l’ambiente. Un viaggio emozionante che racconta un territorio da visitare e da scoprire con occhi nuovi.

Il programma “Una Finestra sul mondo” va in onda su InfoCilento ogni mercoledì alle ore 21.15, un appuntamento da non perdere con le bellezze e le storie del territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

