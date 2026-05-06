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“Una finestra sul mondo”: alla scoperta del comune di San Giovanni a Piro e delle sue frazioni

Nella nuova puntata del programma “Una Finestra sul mondo”, le telecamere di InfoCilento hanno fatto visita al comune di San Giovanni a Piro, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Redazione Infocilento

Nella nuova puntata del programma “Una Finestra sul mondo”, le telecamere di InfoCilento hanno fatto visita al comune di San Giovanni a Piro, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, attraverso un percorso tra storia e paesaggio.

Un viaggio nella frazione di Bosco, nella casa che ospitò per anni il maestro Ortega, fino al Pianoro di Ciolandrea, punto panoramico di grande suggestione. Il viaggio si è concluso a Scario, tra porto e paesaggi costieri, offrendo uno sguardo completo sulle diverse anime del territorio.

“Una finestra sul mondo” va in onda ogni mercoledì alle 21.15 sul canale 79 del DTT.

Altre puntate:

“Una finestra sul mondo”: alla scoperta del Borgo di San Severino di Centola e della sua stazione ferroviaria
Oasi wwf bussento
“Una finestra sul mondo”: alla scoperta dell’Oasi WWF Grotte del Bussento
“Una finestra sul mondo”: alla scoperta di Stella Cilento
Cascata
“Una finestra sul mondo”: alla scoperta di Piaggine, del Monte Vivo e dell’oasi WWF Gole del Cervati
Cervo
“Una finestra sul mondo”: alla scoperta di Montesano sulla Marcellana e della Foresta Cerreta Cognole
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