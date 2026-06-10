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“Una finestra sul mondo” fa tappa ad Acciaroli presso il ristorante Anema e Pizza

Nella nuova puntata del programma “Una Finestra sul mondo”, le telecamere di InfoCilento hanno fatto tappa ad Acciaroli

Redazione Infocilento

Per la nuova puntata di “Una finestra sul mondo”, le telecamere di InfoCilento hanno fatto tappa ad Acciaroli, nel territorio del Pollica, per raccontare una delle eccellenze gastronomiche della costa cilentana: Anema e Pizza.

Protagonista della puntata è Cristian Aprile, pizzaiolo e titolare del locale, originario di Napoli e da sempre animato da una grande passione per la cucina e per l’arte della pizza. In una location suggestiva a pochi passi dal mare, abbiamo scoperto i segreti di un impasto realizzato con cura, l’importanza della lievitazione, la scelta di ingredienti di qualità e le tecniche di cottura che rendono ogni pizza un’esperienza di gusto autentica.

Tra profumi, sapori e scorci mozzafiato del borgo marinaro di Acciaroli, la puntata racconta una storia di passione, tradizione e accoglienza, valori che hanno reso il locale un punto di riferimento per residenti e turisti, soprattutto durante la stagione primaverile ed estiva. Un viaggio tra mare, convivialità e buona cucina che conferma ancora una volta come il Cilento sia una terra ricca di eccellenze da scoprire e valorizzare.

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