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“Una finestra sul mondo”: la transumanza nel Cilento, da Cicerale al Monte Vesole

La transumanza nel cuore del Cilento: da Cicerale al Monte Vesole, un viaggio tra storia, tradizione e identità. Un’antica tradizione che continua a emozionare e a raccontare l’anima più autentica del Cilento

Redazione Infocilento

La transumanza nel cuore del Cilento: da Cicerale al Monte Vesole, un viaggio tra storia, tradizione e identità. Un’antica tradizione che continua a emozionare e a raccontare l’anima più autentica del Cilento. È questo il filo conduttore della nuova puntata di “Una Finestra sul Mondo”, dedicata alla transumanza delle mucche podoliche, un rito che ogni anno rinnova il profondo legame tra uomo, animali e territorio.

Le telecamere del programma hanno seguito il percorso della mandria, partita da Cicerale e giunta, dopo circa 14 chilometri, sul Monte Vesole, nel territorio di Trentinara. Un cammino che attraversa paesaggi di straordinaria bellezza e che conserva un patrimonio di saperi, gesti e tradizioni tramandati di generazione in generazione.

Nel corso della puntata trovano spazio immagini suggestive, testimonianze e approfondimenti che raccontano il significato della transumanza, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Un viaggio alla scoperta di una pratica che rappresenta non solo un’attività pastorale, ma anche un simbolo di sostenibilità, rispetto della natura e valorizzazione delle radici culturali del territorio.

Un momento particolarmente significativo è l’intervista a Giovanna Voria, ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel mondo e chef contadina, che con i suoi ricordi e la sua esperienza offre una preziosa riflessione sul valore della transumanza e sul ruolo che essa continua a svolgere nella cultura del Cilento.

La puntata vuole anche rendere omaggio a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della giornata: allevatori, volontari, cittadini e appassionati che, con il loro impegno, mantengono viva una tradizione capace ancora oggi di unire la comunità e rafforzare il senso di appartenenza al territorio.

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