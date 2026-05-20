“Una finestra sul mondo”: la vera storia del convento dei Cappuccini a Sicignano degli Alburni

Nella nuova puntata del programma “Una finestra sul mondo”, le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto Sicignano degli Alburni per raccontare la storia dell’antico Convento dei Cappuccini, un luogo che nel tempo è stato avvolto da racconti e leggende spesso lontani dalla sua vera identità.

Insieme a Don Romolo Barbarulo, il viaggio ripercorre la memoria storica e spirituale del convento. La professoressa Francesca Troisi si è soffermata sulla figura che ha vissuto questo luogo, Rocco Scotellaro, poeta e scrittore del sud Italia. Un viaggio tra storia, fede e cultura, alla scoperta di un patrimonio che merita di essere conosciuto, custodito e valorizzato per il suo autentico significato.

Una finestra sul mondo va in onda ogni mercoledì alle 21.15 sul canale 79 del DTT