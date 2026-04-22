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“Una finestra sul mondo”: alla scoperta del Borgo di San Severino di Centola e della sua stazione ferroviaria

Il programma va in onda ogni mercoledì alle ore 21.15 sul canale 79 del DTT

Redazione Infocilento

Per questa nuova puntata del programma “Una Finestra sul mondo” le telecamere di InfoCilento, hanno raggiunto un borgo medievale del arroccato sulla roccia per raccontare la storia della stazione ferroviaria che ne ha cambiato il destino.

Nel cuore del Cilento, San Severino di Centola nasce in epoca medievale come insediamento fortificato, costruito in posizione strategica per difendere e controllare la valle del fiume Mingardo. Per secoli è stato un punto di riferimento per la vita del territorio, con il suo castello, le mura e le abitazioni in pietra raccolte attorno alla rocca. Ma tra Ottocento e Novecento qualcosa cambia.

Con l’arrivo della ferrovia e la nascita della stazione a valle, il centro della vita si sposta. I collegamenti diventano più facili, le opportunità aumentano e lentamente il borgo viene abbandonato. Oggi resta un luogo sospeso nel tempo, dove il silenzio racconta ancora storie di vita quotidiana, di partenze e di trasformazioni. In questa puntata, un viaggio tra le strade di San Severino e lungo quei binari che hanno segnato il passaggio dal passato al moderno.

“Una finestra sul mondo” va in onda ogni mercoledì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT

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