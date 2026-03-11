“Una finestra sul mondo”: alla scoperta di Piaggine, del Monte Vivo e dell’oasi WWF del Cervati

Ci sono luoghi che raccontano storie antiche, dove la natura incontra la tradizione e ogni vicolo custodisce un pezzo di identità. Nella nuova puntata di “Una Finestra sul Mondo”, un viaggio alla scoperta di Piaggine, uno dei borghi più suggestivi del Cilento, immerso nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Un percorso suggestivo tra paesaggi, cultura e persone che ogni giorno mantengono vive le radici di questo territorio straordinario. La puntata del programma “Una Finestra sul Mondo” va in onda il mercoledì, canale 79 del digitale terrestre alle ore 21.15 e disponibile sulle pagine social di InfoCilento.