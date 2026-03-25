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“Una finestra sul mondo”: alla scoperta di Stella Cilento

Il programma va in onda ogni mercoledì alle ore 21.15 sul canale 79 del DTT

Redazione Infocilento

Torna un nuovo appuntamento con il programma del mercoledì sera condotto da Raffaella Giaccio: “Una finestra sul mondo”. Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, tra ulivi secolari e silenzi antichi, sorge un piccolo borgo che custodisce storia, tradizioni e paesaggi straordinari: è Stella Cilento.

Un luogo dove il tempo sembra scorrere più lentamente e dove ogni vicolo racconta l’anima autentica del Cilento.

“Una finestra sul mondo” va in onda ogni mercoledì alle ore 21.15 sul canale 79 del DTT e in straming su InfoCilento.it

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