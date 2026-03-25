“Una finestra sul mondo”: alla scoperta di Stella Cilento

Torna un nuovo appuntamento con il programma del mercoledì sera condotto da Raffaella Giaccio: “Una finestra sul mondo”. Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, tra ulivi secolari e silenzi antichi, sorge un piccolo borgo che custodisce storia, tradizioni e paesaggi straordinari: è Stella Cilento.

Un luogo dove il tempo sembra scorrere più lentamente e dove ogni vicolo racconta l’anima autentica del Cilento.

“Una finestra sul mondo” va in onda ogni mercoledì alle ore 21.15 sul canale 79 del DTT e in straming su InfoCilento.it