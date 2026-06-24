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“Una finestra sul mondo”: alla scoperta del cammino di Sant’Elena di Laurino

Nel corso della puntata, si potrà ammirare un percorso affascinante che parte dalla Chiesa Madre, la Collegiata di Santa Maria Maggiore, situata al centro di Laurino e prosegue fino a giungere all’Eremo presso la grotta a Pruno

Redazione Infocilento

Nuovo appuntamento con “Una finestra sul mondo”, le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto il comune di Laurino per andare alla scoperta del cammino di Sant’Elena, Vergine eremita vissuta nel VI secolo e nativa proprio del centro cilentano.

Nel corso della puntata, si potrà ammirare un percorso affascinante che parte dalla Chiesa Madre, la Collegiata di Santa Maria Maggiore, situata al centro di Laurino e prosegue fino a giungere all’Eremo presso la grotta a Pruno. Un viaggio affascinante tra fede, tradizioni e natura del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Ospite negli studi di InfoCilento, Andrea Scagano del Cai Montano Antilia per parlare del cammino di Sant’Elena e del pellegrinaggio in programma il 4 e 5 luglio alla Grotta di Sant’Elena.

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