Trasporti: venerdì nero per i pendolari tra scioperi e lavori

Venerdì nero per la mobilità locale, tra aumenti della benzina e trasporto pubblico in sciopero. Il personale di Busitalia ha incrociato le braccia per 4 ore, tra le 8.30 e le 12.30 con un blocco sia degli autobus urbani che dei collegamenti extraurbani e disagi per lavoratori, studenti e pendolari.

Tra disagi e criticità

Sindacati e personale chiedono maggiori controlli e più sicurezza. Nei giorni scorsi, infatti, si è segnalato l’ennesimo episodio di violenza in Campania con una autista pestata da due donne dopo aver chiesto di obliterare un biglietto. Non va meglio per chi viaggia in auto: oltre ai già citati aumenti del carburante conseguenti alla guerra in medio Oriente, criticità si segnalano su alcune arterie stradali: tra la tangenziale di Salerno bloccata per lavori e la Cilentana.

Qui, oltre ai problemi atavici legati ai cantieri, è stato introdotto il limite di 10 chilometri orari in un tratto del territorio di Montano Antilia a causa del cedimento del piano viabile che ha già causato non pochi problemi. Imposto il senso unico alternato e previsti ulteriori rallentamenti. Non va meglio sulla SS18, dove proseguono i lavori al ponte sul fiume Soranna avviati esattamente un anno fa. Anche il PSI Golfo di Policastro ha sollecitato l’ANAS affinché si abbia una data certa per la conclusione dei lavori, anche in vista della primavera e dei primi afflussi di turisti.