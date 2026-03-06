Cilentana: proseguono i lavori per la nuova pavimentazione, prorogata la chiusura tra Omignano e Vallo

Proseguono gli interventi sulla Cilentana, la principale arteria di collegamento tra l’area nord e sud del Cilento. L’operazione, per un investimento complessivo di 4 milioni di euro, punta al rifacimento integrale della pavimentazione stradale. L’obiettivo è innalzare i livelli di sicurezza per gli automobilisti e preparare l’infrastruttura al massiccio flusso di traffico previsto per la prossima stagione estiva.

Gli interventi

Per il prosieguo delle attività, si rende necessario prorogare fino a venerdì 20 marzo, ad esclusione dei sabati e delle domeniche, la chiusura della tratta stradale situata tra gli svincoli di Omignano e Vallo della Lucania. Per la circolazione restano attive le deviazioni indicate in precedenza.

A partire poi da lunedì 23 marzo e fino al prossimo giovedì 21 maggio le attività proseguiranno sulla medesima tratta con l’istituzione del senso unico alternato – per una lunghezza massima di 500 metri, in funzione dell’avanzamento delle attività – sempre dal lunedì al venerdì.