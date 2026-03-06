Attualità

Cilentana: cedimento sul piano viabile, scatta il limite di 10 km/h a Montano Antilia

Anas dispone il limite di 10 km/h sulla SS 18 Var Cilentana (km 148+950 - 149+150) per cedimento stradale. Senso unico alternato e possibili rallentamenti

Nuove limitazioni alla viabilità nel Cilento. Anas ha ufficializzato l’adozione di misure urgenti lungo la SS 18 VAR Cilentana, rendendo necessario un drastico rallentamento della marcia per garantire la pubblica incolumità. L’intervento si è reso indispensabile a causa di un cedimento del piano viabile.

Le restrizioni nel comune di Montano Antilia

L’ordinanza impone il limite massimo di velocità di 10 chilometri orari nel tratto compreso tra il km 148+950 e il km 149+150, ricadente nel territorio comunale di Montano Antilia. Il provvedimento, che interessa tutte le categorie di utenti, è entrato in vigore a partire dalle ore 08:30 del 6 marzo 2026.

Sicurezza e gestione della viabilità

Il tratto in questione era già oggetto di precedenti limitazioni che fissavano la velocità massima a 30 chilometri orari Tuttavia, l’aggravarsi delle condizioni del manto stradale ha spinto i tecnici a una ulteriore riduzione per consentire la libera circolazione in sicurezza sull’unica corsia disponibile. Attualmente, la viabilità è regolata a senso unico alternato sulla corsia di sinistra in direzione Sapri/Vallo della Lucania.

Obblighi per l’impresa esecutrice

La gestione operativa dell’emergenza è stata affidata ad un’impresa della zona che oltre ad installare la segnaletica necessaria dovrà monitorare costantemente il tratto per gestire le eventuali code che potrebbero formarsi a causa del restringimento della carreggiata.

Impatto sui tempi di percorrenza

Secondo le stime tecniche fornite da Anas, le nuove disposizioni e il regime di senso unico alternato comporteranno un incremento dei tempi di percorrenza stimato in circa 1 minuto per il passaggio nel settore interessato dai lavori.

