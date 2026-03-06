Ponte Soranna a Capitello, un anno di ritardi e disagi: il PSI Golfo di Policastro sollecita il Comune di Ispani e ANAS

Il Coordinamento del Partito Socialista Italiano – Golfo di Policastro ha inviato una nota formale richiamando l’attenzione del Comune di Ispani e dell’ANAS in merito ai lavori di rifacimento del ponte sul fiume Soranna, avviati nel marzo 2025 e giunti ormai a un anno dall’inizio senza che, ad oggi, si intraveda una conclusione in tempi certi.

Gravi criticità

Pur riconoscendo l’importanza e la complessità dell’intervento infrastrutturale in corso, il Coordinamento non può non evidenziare le gravi criticità che quotidianamente si registrano lungo il tratto interessato dai lavori. Il restringimento della carreggiata, infatti, determina lunghe file di autoveicoli in entrambe le direzioni, con pesanti disagi per i cittadini e per le attività economiche del territorio.

Un anno di disagi

Una situazione che, oltre a compromettere la normale viabilità, rappresenta anche un potenziale rischio per la sicurezza pubblica. L’attuale configurazione della strada rende infatti estremamente difficoltoso, se non impossibile, il rapido transito dei mezzi di emergenza – ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine – oltre le code che si formano con regolarità.

È evidente che un eventuale blocco di tali mezzi, con possibili conseguenze per la salute o l’incolumità delle persone, costituirebbe una responsabilità grave per gli enti competenti qualora, pur consapevoli delle criticità esistenti, non venissero adottate soluzioni idonee.

Le richieste

Per queste ragioni il Coordinamento del PSI Golfo di Policastro chiede che venga fornito al più presto un aggiornamento ufficiale e pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori e sui tempi previsti per la loro conclusione. Allo stesso tempo si ritiene indispensabile individuare con urgenza una soluzione alternativa che consenta di garantire una corsia preferenziale o un piano operativo efficace per il transito dei mezzi di emergenza.

Il Coordinamento auspica un pronto riscontro e un intervento tempestivo volto a tutelare la sicurezza dei cittadini, che deve rappresentare una priorità assoluta per ogni amministrazione responsabile.