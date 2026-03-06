Attualità

Ponte Soranna a Capitello, un anno di ritardi e disagi: il PSI Golfo di Policastro sollecita il Comune di Ispani e ANAS

Il Coordinamento del PSI Golfo di Policastro chiede che venga fornito al più presto un aggiornamento ufficiale e pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori e sui tempi previsti per la loro conclusione

Ponte Soranna

Il Coordinamento del Partito Socialista Italiano – Golfo di Policastro ha inviato una nota formale richiamando l’attenzione del Comune di Ispani e dell’ANAS in merito ai lavori di rifacimento del ponte sul fiume Soranna, avviati nel marzo 2025 e giunti ormai a un anno dall’inizio senza che, ad oggi, si intraveda una conclusione in tempi certi.

Gravi criticità

Pur riconoscendo l’importanza e la complessità dell’intervento infrastrutturale in corso, il Coordinamento non può non evidenziare le gravi criticità che quotidianamente si registrano lungo il tratto interessato dai lavori. Il restringimento della carreggiata, infatti, determina lunghe file di autoveicoli in entrambe le direzioni, con pesanti disagi per i cittadini e per le attività economiche del territorio.

Un anno di disagi

Una situazione che, oltre a compromettere la normale viabilità, rappresenta anche un potenziale rischio per la sicurezza pubblica. L’attuale configurazione della strada rende infatti estremamente difficoltoso, se non impossibile, il rapido transito dei mezzi di emergenza – ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine – oltre le code che si formano con regolarità.

Ispani, accesso agli atti negato e parità di genere sotto accusa: la minoranza chiede l’intervento del Prefetto

È evidente che un eventuale blocco di tali mezzi, con possibili conseguenze per la salute o l’incolumità delle persone, costituirebbe una responsabilità grave per gli enti competenti qualora, pur consapevoli delle criticità esistenti, non venissero adottate soluzioni idonee.

Le richieste

Per queste ragioni il Coordinamento del PSI Golfo di Policastro chiede che venga fornito al più presto un aggiornamento ufficiale e pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori e sui tempi previsti per la loro conclusione. Allo stesso tempo si ritiene indispensabile individuare con urgenza una soluzione alternativa che consenta di garantire una corsia preferenziale o un piano operativo efficace per il transito dei mezzi di emergenza.

Il Coordinamento auspica un pronto riscontro e un intervento tempestivo volto a tutelare la sicurezza dei cittadini, che deve rappresentare una priorità assoluta per ogni amministrazione responsabile.

Sanza

Tutela del territorio e volontariato: nasce a Sanza il nuovo distaccamento della Guardia Nazionale Ambientale

Inaugurato il Distaccamento della Guardia Nazionale Ambientale a Sanza, diretto da Denise De Mieri. Ecco i servizi di tutela territoriale e come contattare l'ente

Scontri tifosi A2

Scontri tra ultras e traffico in tilt sull’A2: emessi 29 DASPO

I tifosi erano già stati tutti denunciati per i gravi disordini verificatisi lo scorso ottobre lungo l'autostrada A2

Raffaele Cantone

Raffaele Cantone alla guida della Procura di Salerno: l’unanimità del Csm

Raffaele Cantone è il nuovo Procuratore Capo di Salerno. Scelto all'unanimità dal Csm, l'ex Presidente Anac eredita dossier scottanti

Tribunale di Lagonegro

Tragico incidente sulla Teggiano-Polla: una condanna e un rinvio a giudizio per la morte di due giovani di Polla

Nella giornata di ieri è stata emessa la sentenza nei confronti di uno dei due imputati: l’uomo alla guida del fuoristrada è stato condannato a 5 anni di reclusione al termine del processo celebrato con rito abbreviato

Cilentana

Cilentana: cedimento sul piano viabile, scatta il limite di 10 km/h a Montano Antilia

Anas dispone il limite di 10 km/h sulla SS 18 Var Cilentana (km 148+950 - 149+150) per cedimento stradale. Senso unico alternato e possibili rallentamenti

Autobus

Venerdì nero per il trasporto pubblico: iniziato lo sciopero. Durerà 4 ore

Venerdì 6 marzo 2026 previsto sciopero dei trasporti di 4 ore (8:30-12:30). Busitalia Campania avvisa: possibili disagi su linee urbane ed extraurbane

Mela Uaitanedda

Mela Uaitanedda: l’antico tesoro di San Mauro Cilento diventa Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT)

Il Ministero riconosce la mela uaitanedda di San Mauro Cilento come PAT. Scopri la storia di questa cultivar antica, simbolo di biodiversità nel cuore del Cilento.

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 6 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Fuochi d'artificio

Rogo alla festa patronale di Bosco: condannato il pirotecnico per incendio colposo

Il Tribunale di Vallo della Lucania ha condannato a due anni il tecnico pirotecnico per l'incendio che nel 2016 distrusse oltre 4 ettari a San Giovanni a Piro

Fiori Aprile Primavera

Meteo Salerno e provincia: weekend di sole e clima mite, ma occhio alle velature nel Sud Salernitano

Previsioni meteo Salerno e provincia dal 6 al 9 marzo 2026. Clima primaverile nel Cilento e Vallo di Diano con temperature fino a 18°C e mari calmi

Mimmo Gorga

Agropoli Cilento Servizi: approvato il piano per stabilizzazioni e nuove assunzioni

Il Presidente Mimmo Gorga annuncia i nuovi bandi per la stabilizzazione dei precari e selezioni pubbliche alla Cilento Servizi

Lavoro d'ufficio

Ambienti di lavoro in evoluzione: dal negozio all’open space

Negli ultimi anni il concetto di luogo di lavoro è cambiato profondamente. Che si tratti di un punto vendita al dettaglio o di un ufficio open space, l’attenzione si è spostata dalla semplice funzionalità alla qualità complessiva dell’esperienza lavorativa.