Ponte Soranna a Capitello: lavori ancora in corso dopo un anno, traffico in tilt sulla SS18

I lavori sul ponte Soranna, nella frazione costiera di Capitello, lungo la strada statale 18, sarebbero ancora in pieno svolgimento. A distanza di un anno dal loro inizio, avvenuto lo scorso 13 marzo, sembra che ancora non via sia una data certa per il completamento.

I disagi

Un ritardo ormai mal digerito da tutti gli automobilisti che quotidianamente percorrono l’importante arteria di collegamento del Golfo di Policastro. L’unica che permette di raggiungere la cittadina di Sapri, il centro più grande e frequentato dell’intera area, e che giornalmente viene attraversata da diverse decine di pendolari. Secondo un iniziale cronoprogramma i lavori, che nello specifico riguardano il ripristino della funzionalità idraulica del vallone Soranna a difesa del centro abitato di Capitello, sarebbero dovuti durare pochi mesi, ma a distanza di un anno poco è cambiato rispetto alla loro consegna.

Traffico in tilt

Intanto lunghe code di automobili si registrano, soprattutto nelle ore di punta della giornata, e non solo. Con l’inizio della stagione primaverile, e l’arrivo dei primi vacanzieri, anche nel weekend le code di automobilisti iniziano a diventare consistenti, come accaduto lo scorso fine settimana, con tempi di attesa dinanzi ai sue semafori che regolano il traffico veicolare molto dilatati.