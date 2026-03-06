Venerdì nero per il trasporto pubblico: iniziato lo sciopero. Durerà 4 ore

Il comparto della mobilità locale si prepara a una giornata di forti criticità. Per la giornata di oggi, venerdì 6 marzo 2026, le sigle sindacali FILT-CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISA hanno indetto un’astensione dal lavoro che coinvolgerà il settore del trasporto pubblico locale. L’agitazione, della durata complessiva di 4 ore, rischia di paralizzare i collegamenti stradali in un momento cruciale della settimana.
Orari e fasce di interruzione del servizio
Secondo quanto comunicato dalle organizzazioni sindacali, lo sciopero si concentrerà nella fascia mattutina. Il personale incrocerà le braccia dalle ore 8:30 alle ore 12:30, un intervallo temporale che potrebbe determinare pesanti ripercussioni sulla regolarità delle corse. Il blocco interesserà sia la rete degli autobus urbani che quella dei collegamenti extraurbani, creando potenziali disagi per lavoratori, studenti e pendolari.
La posizione di Busitalia Campania e i rischi per l’utenza
In merito alla mobilitazione, la società Busitalia Campania, afferente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha diffuso una nota ufficiale per informare i passeggeri sulla possibile indisponibilità dei mezzi. L’azienda ha precisato che “durante la fascia oraria dello sciopero i servizi di trasporto potrebbero non essere garantiti in caso di adesione del personale”.
L’effettiva erogazione delle prestazioni dipenderà dunque dalla partecipazione dei dipendenti all’iniziativa di protesta. Alla luce di questa incertezza, l’invito rivolto all’utenza è quello di programmare con anticipo i propri spostamenti, evitando di concentrare i viaggi nelle ore di sciopero per non incorrere in attese prolungate o sospensioni improvvise delle linee.
Informazioni e monitoraggio in tempo reale
Per limitare l’impatto dei disagi, è fondamentale che i viaggiatori restino costantemente aggiornati sull’evolversi della situazione. La società invita a consultare regolarmente il sito ufficiale di Busitalia Campania.