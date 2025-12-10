Parola all’Esperto: i consigli di Vincenzo Verrone, Medico di Medicina Generale

Ritorna la terza stagione del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 e in replica il giovedì alle 16:00 sul canale 79 del digitale terrestre.
Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. Potete scrivere le vostre domande al numero 327 2295001.
La giornalista Angela Bonora ha intervistato la dottoressa Vincenzo Verrone, medico di medicina generale e coordinatore AFT del distretto 70 Vallo – Agropoli.
In questa puntata di “Parola all’Esperto” il dottor Vincenzo Verrone ci ha parlato di influenza stagionale concentrandosi sulla prevenzione, sui vaccini e sulla corretta gestione dei sintomi.