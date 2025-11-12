Parola all’Esperto: i consigli di Alessia Astone, ostetrica

Ritorna la terza stagione del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 e in replica il giovedì alle 16:00 sul canale 79 del digitale terrestre.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. Potete scrivere le vostre domande al numero 327 2295001.

La giornalista Angela Bonora ha intervistato la dottoressa Alessia Astone, ostetrica.

In questa puntata di “Parola all’Esperto” l’ostetrica Alessia Astone ci ha parlato di prevenzione e benessere femminile in ogni fase della vita, con particolare attenzione al pavimento pelvico. Abbiamo visto come prendersene cura aiuti in gravidanza, nel post-partum e durante la menopausa, migliorando la qualità della vita e la consapevolezza del proprio corpo.