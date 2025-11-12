Parola all’Esperto: i consigli di Alessia Astone, ostetrica

La giornalista Angela Bonora ha intervistato la dottoressa Alessia Astone - ostetrica, che ci ha parlato di prevenzione e benessere femminile in ogni fase della vita, con particolare attenzione al pavimento pelvico

A cura di Redazione Infocilento

Ritorna la terza stagione del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 e in replica il giovedì alle 16:00 sul canale 79 del digitale terrestre.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. Potete scrivere le vostre domande al numero 327 2295001.

La giornalista Angela Bonora ha intervistato la dottoressa Alessia Astone, ostetrica.

In questa puntata di “Parola all’Esperto” l’ostetrica Alessia Astone ci ha parlato di prevenzione e benessere femminile in ogni fase della vita, con particolare attenzione al pavimento pelvico. Abbiamo visto come prendersene cura aiuti in gravidanza, nel post-partum e durante la menopausa, migliorando la qualità della vita e la consapevolezza del proprio corpo.

Altre puntate:

Giovanni Balbi
Parola all’Esperto: i consigli di Giovanni Balbi, veterinario
Parola all’Esperto: i consigli di Maria Rosaria Croce, Senologa
Fabio Turi
Parola all’Esperto: i consigli di Fabio Turi, Chinesiologo e Osteopata
Parola Esperto Giovanna Voria
Parola all’Esperto: i consigli di Giovanna Voria, Ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel Cilento e nel mondo
Parola Esperto Cammarano
Parola all’Esperto: i consigli di Gianluca Cammarano, Tecnico Birraio e Beer Sommelier
