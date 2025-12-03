Parola all’Esperto: i consigli di Stella Di Sessa, biologa nutrizionista

Ritorna la terza stagione del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 e in replica il giovedì alle 16:00 sul canale 79 del digitale terrestre.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. Potete scrivere le vostre domande al numero 327 2295001.

La giornalista Angela Bonora ha intervistato la dottoressa Stella Di Sessa, biologa nutrizionista.

In questa puntata di “Parola all’Esperto” la dottoressa Stella Di Sessa ci ha parlato di digiuno intermittente, spiegando in modo semplice che cos’è il digiuno intermittente, quali sono le sue principali modalità e come può influire sul metabolismo e sul benessere generale. Vengono, inoltre, illustrati benefici e possibili rischi, sfatati i falsi miti più comuni e forniti consigli pratici per iniziare in sicurezza.