Parola all’Esperto: i consigli di Maria Rosaria Croce, Senologa

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato Maria Rosaria Croce, Medico Chirurgo specializzata in Senologia per parlare della prevenzione del tumore al seno

Con la dottoressa Maria Rosaria Croce abbiamo parlato della prevenzione del tumore al seno soprattutto di quanto sia importante effettuare controlli regolari, conoscere il proprio corpo e non rimandare gli esami per paura. La prevenzione è un gesto semplice, ma fondamentale, che può salvare la vita.


