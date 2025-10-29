Parola all’Esperto: i consigli di Maria Rosaria Croce, Senologa

Ritorna la terza stagione del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 e in replica il giovedì alle 16:00 sul canale 79 del digitale terrestre.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. Potete scrivere le vostre domande al numero 327 2295001.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato Maria Rosaria Croce – Medico Chirurgo specializzata in Senologia.

Con la dottoressa Maria Rosaria Croce abbiamo parlato della prevenzione del tumore al seno soprattutto di quanto sia importante effettuare controlli regolari, conoscere il proprio corpo e non rimandare gli esami per paura. La prevenzione è un gesto semplice, ma fondamentale, che può salvare la vita.



