Parola all’Esperto: i consigli di Giovanni Balbi, veterinario

Ritorna la terza stagione del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 e in replica il giovedì alle 16:00 sul canale 79 del digitale terrestre.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. Potete scrivere le vostre domande al numero 327 2295001.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato il dottore Giovanni Balbi, veterinario.

La puntata di “Parola all’Esperto” con il veterinario Giovanni Balbi è dedicata alla cura e al benessere di cani e gatti. Nello specifico sono stati approfonditi temi riguardante l’alimentazione, le vaccinazioni, la prevenzione dai parassiti, l’igiene quotidiana e segnali che indicano malessere. E’ stato approfondito anche il linguaggio del cane per imparare a comprenderlo meglio e, infine, spazio alle domande dei telespettatori e ai miti da sfatare.



