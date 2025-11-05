Parola all’Esperto: i consigli di Giovanni Balbi, veterinario

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato il dottore Giovanni Balbi, veterinario per parlare della cura e del benessere di cani e gatti

A cura di Redazione Infocilento

Ritorna la terza stagione del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 e in replica il giovedì alle 16:00 sul canale 79 del digitale terrestre.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. Potete scrivere le vostre domande al numero 327 2295001.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato il dottore Giovanni Balbi, veterinario.

La puntata di “Parola all’Esperto” con il veterinario Giovanni Balbi è dedicata alla cura e al benessere di cani e gatti. Nello specifico sono stati approfonditi temi riguardante l’alimentazione, le vaccinazioni, la prevenzione dai parassiti, l’igiene quotidiana e segnali che indicano malessere. E’ stato approfondito anche il linguaggio del cane per imparare a comprenderlo meglio e, infine, spazio alle domande dei telespettatori e ai miti da sfatare.


Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

“Una finestra sul mondo”: alla scoperta dell’anello di Capo Palinuro a Centola

Un viaggio per percorrere il sentiero ad anello che parte dal porto…

Spettacolo nei cieli del Cilento: la Superluna del Castoro immortalata da Vallo della Lucania

La Superluna del Castoro, la più grande e luminosa degli ultimi sei…

Polla: auto contromano, incidente in autostrada

È successo questo pomeriggio, indagini in corso per chiarire la dinamica

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79