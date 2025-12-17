Parola all’Esperto: i consigli di Giovanni D’Ambrosio, Pneumologo

Ritorna la terza stagione del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 e in replica il giovedì alle 16:00 sul canale 79 del digitale terrestre.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. Potete scrivere le vostre domande al numero 327 2295001.

La giornalista Angela Bonora ha intervistato il dottor Giovanni D’Ambrosio, pneumologo specializzato in malattie respiratorie del bambino e dell’adulto.

In questa puntata di “Parola all’Esperto” il dottor Giovanni D’Ambrosio, ci ha parlato di salute respiratoria, affrontando le principali malattie dei polmoni, l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, rispondendo alle domande dei telespettatori e offrendo consigli pratici per proteggere le vie respiratorie a tutte le età.