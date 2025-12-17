Parola all’Esperto: i consigli di Giovanni D’Ambrosio, Pneumologo

La giornalista Angela Bonora ha intervistato il dottor Giovanni D'Ambrosio, pneumologo specializzato in malattie respiratorie del bambino e dell'adulto

A cura di Redazione Infocilento

Ritorna la terza stagione del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 e in replica il giovedì alle 16:00 sul canale 79 del digitale terrestre.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni. Potete scrivere le vostre domande al numero 327 2295001.

La giornalista Angela Bonora ha intervistato il dottor Giovanni D’Ambrosio, pneumologo specializzato in malattie respiratorie del bambino e dell’adulto.

In questa puntata di “Parola all’Esperto” il dottor Giovanni D’Ambrosio, ci ha parlato di salute respiratoria, affrontando le principali malattie dei polmoni, l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, rispondendo alle domande dei telespettatori e offrendo consigli pratici per proteggere le vie respiratorie a tutte le età.

Altre puntate:

Verrone
Parola all’Esperto: i consigli di Vincenzo Verrone, Medico di Medicina Generale
Esperto Stella di Sessa
Parola all’Esperto: i consigli di Stella Di Sessa, biologa nutrizionista
Esperto Alessia Astone
Parola all’Esperto: i consigli di Alessia Astone, ostetrica
Giovanni Balbi
Parola all’Esperto: i consigli di Giovanni Balbi, veterinario
Parola all’Esperto: i consigli di Maria Rosaria Croce, Senologa
Accedi alla sezione on demand
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.