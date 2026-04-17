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Oroscopo Paolo Fox 18 aprile: Bilancia, equilibrio ritrovato sul lavoro. Acquario, in amore cercate maggiore

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

L’oroscopo di sabato 18 aprile porta con sé energie contrastanti ma interessanti, tra nuove opportunità e qualche piccolo ostacolo da superare. La giornata invita alla riflessione, senza però rinunciare all’azione, soprattutto in amore e nel lavoro.

Ariete: Giornata dinamica, con tanta voglia di fare. Attenzione però a non essere troppo impulsivi nelle relazioni: qualcuno potrebbe fraintendere le vostre intenzioni.

Toro: Momento favorevole per chiarire situazioni rimaste in sospeso. In amore serve più dialogo, mentre sul lavoro si intravedono piccoli miglioramenti.

Gemelli: Le stelle invitano alla prudenza: non è il momento di fare scelte azzardate. Meglio osservare e rimandare decisioni importanti alla prossima settimana.

Cancro: Sensibilità alle stelle. In amore si possono vivere emozioni intense, ma anche qualche momento di nostalgia. Sul lavoro mantenete la calma.

Leone: Energia in ripresa. È una giornata positiva per rimettersi in gioco, soprattutto nei rapporti personali. Buone notizie in arrivo.

Vergine: Qualche tensione di troppo potrebbe creare disagio. Cercate di non essere troppo critici, soprattutto con chi vi sta accanto.

Bilancia: Equilibrio ritrovato. Le relazioni migliorano e anche sul lavoro si respira un’aria più serena. Approfittatene per fare programmi.

Scorpione: Giornata intensa, con emozioni forti. In amore è il momento di parlare chiaro, mentre sul lavoro serve determinazione.

Sagittario: Voglia di libertà e cambiamento. Attenzione però a non trascurare gli impegni già presi: qualcuno potrebbe chiedere conto delle vostre scelte.

Capricorno: Concretezza e determinazione vi guidano. È il momento giusto per portare avanti progetti importanti, anche se richiederanno ancora pazienza.

Acquario: Creatività in primo piano. Buone idee da sfruttare soprattutto nel lavoro. In amore, cercate maggiore complicità.

Pesci: Emotività in crescita. Le stelle consigliano di non lasciarsi sopraffare dalle sensazioni negative: meglio concentrarsi su ciò che conta davvero.

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