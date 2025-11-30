La ricetta della domenica: panettone morbido alle mele

Il confine tra una semplice torta di mele e un capolavoro di pasticceria si dissolve in questa ricetta inedita: il panettone morbido alle mele.

Il dolce, che per la sua consistenza ricca e la sua umidità si ispira alla struttura del panettone tradizionale – pur non prevedendo la complessa lievitazione lunga – si presenta come una delizia autunnale o invernale, ideale per la colazione o un fine pasto memorabile.

Ingredienti

La qualità delle materie prime è fondamentale per replicare la sofficità e l’aroma che distinguono questo dolce. Le mele rosse, come suggerito dall’immagine, sono l’ideale per il loro equilibrio tra dolcezza e acidità e per mantenere la forma in cottura.

Per l’Impasto: Farina 00: 300 g Uova grandi (a temperatura ambiente): 3 Zucchero semolato: 180 g Latte intero (o bevanda vegetale): 100 ml Olio di semi (girasole o mais, dal sapore neutro): 100 ml Lievito chimico per dolci: 1 bustina (16 g) Scorza grattugiata di 1 limone biologico Cannella in polvere: 1 cucchiaino raso

Per le Mele e la Finitura: Mele rosse (tipo Fuji o Gala): 3-4 (circa 400 g nette) Succo di limone: 1 cucchiaio Zucchero a velo: q.b. per la decorazione



Procedimento

Lavare, sbucciare ed eliminare il torsolo dalle mele. Tagliarne circa due a cubetti piccoli e le restanti a fettine sottili per la decorazione superficiale. Condire sia i cubetti che le fettine con il succo di limone per evitare l’ossidazione. I cubetti saranno successivamente integrati nell’impasto, mentre le fettine verranno disposte a raggiera sulla superficie prima della cottura.

In una ciotola capiente, montare le uova intere con lo zucchero semolato e la scorza grattugiata di limone fino a ottenere un composto chiaro, spumoso e molto gonfio. Questa fase è cruciale per la struttura ariosa del dolce. Aggiungere a filo l’olio di semi e, subito dopo, il latte, mescolando a bassa velocità.

Setacciare insieme la farina, il lievito e la cannella. Incorporare le polveri all’impasto umido un po’ alla volta, mescolando delicatamente con una spatola, con movimenti dal basso verso l’alto. Questo passaggio evita di smontare il composto e mantiene la leggerezza.

Infine, incorporare i cubetti di mela precedentemente preparati, distribuendoli uniformemente nell’impasto

Versare l’impasto nello stampo. Disporre le fettine di mela sulla superficie a piacere, creando un motivo decorativo.

Preriscaldare il forno statico a 180°C. Cuocere il dolce per circa 45-55 minuti. È indispensabile eseguire la prova stecchino: il dolce è pronto quando uno stecchino inserito al centro ne esce pulito. Se la superficie dovesse scurirsi troppo rapidamente, coprire con un foglio di alluminio.

Una volta sfornato, lasciare raffreddare completamente il panettone morbido alle mele prima di sformarlo. Al momento di servire, spolverare generosamente con lo zucchero a velo, come visibile nell’immagine, per un tocco finale di eleganza e dolcezza.

Consigli utili

Per rendere il sapore ancora più complesso e aromatico, è possibile apportare piccole modifiche alla ricetta base: