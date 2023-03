La crostata di mele e noci: un delizioso dolce ricco e nutriente

La crostata di mele e noci è un dolce ricco e nutriente, perfetto per deliziare i palati di chiunque. La dolcezza delle mele è armoniosamente bilanciata dalla croccantezza delle noci, rendendo questa torta un piacere al palato. La crostata di mele e noci è anche un’ottima alternativa alle tradizionali crostate di frutta. È una ricetta facile da preparare e richiede solo pochi ingredienti. Può essere servita come dessert o come spuntino, ed è anche un’ottima idea per una merenda pomeridiana.

Gli ingredienti

Per preparare la crostata di mele e noci è necessario avere a disposizione: 500 g di farina, 300 g di burro, 200 g di zucchero, 2 uova, 2 mele, 2 cucchiai di noci, 1 bustina di lievito, 1 pizzico di sale.

Il procedimento passo-passo

Inizia con la preparazione della pasta frolla: in una ciotola unisci la farina, il burro freddo tagliato a pezzetti, lo zucchero, le uova, la bustina di lievito e un pizzico di sale. Impasta velocemente, quindi avvolgi l’impasto nella pellicola trasparente e mettilo in frigorifero per almeno mezz’ora.

Successivamente, sbuccia e taglia le mele a fettine sottili. Prendi una teglia da crostata, prendi la pasta frolla dal frigo e conservane un pezzo per fare le strisce, con la parte restante stendila su un piano di lavoro infarinato e adagiala nella teglia. Bucherella la superficie, quindi distribuisci le mele sulla pasta frolla. Cospargi con zucchero e noci.

Prendi la pasta frolla rimasta e stendila su un foglio di carta da forno. Ricava delle strisce di circa mezzo centimetro di larghezza e adagiale sopra la superficie della crostata.

Inforna la crostata di mele e noci a 180°C per circa 35-40 minuti, fino a quando la superficie sarà dorata.

Come servire la torta di mele

Una volta cotta, la crostata di mele e noci deve essere servita calda o a temperatura ambiente, accompagnata da una pallina di gelato alla vaniglia o da una spruzzata di panna montata.

Come conservare la torta di mele

La crostata di mele e noci può essere conservata per circa 2-3 giorni a temperatura ambiente. Se vuoi conservarla a lungo, può essere congelata per un periodo di tempo più lungo.