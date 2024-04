Focus Eccellenza: niente playoff, la salvezza si decide negli ultimi 90’

Nella trentatreesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, sconfitte per tutte e tre le Cilentane.

L’Agropoli al “Guariglia” capitola nei minuti di recupero contro il Castel San Giorgio, decide l’incontro una rete di Boccia, su un azione di contropiede.

Partita equilibrata con la squadra ospite che aveva avuto due occasioni per portarsi in vantaggio, ma una grande prestazione di Ragone aveva impedito al Castel San Giorgio di portarsi sullo 0-1, nel momento in cui tutto sembrava perso ci ha pensato Boccia a regalare tre punti fondamentali alla squadra ospite che accede direttamente alla seconda fase playoff visto il distacco dalla sesta.

I delfini invece chiudono l’ultimo impegno casalingo con una sconfitta.

Lotta salvezza accesa

La Calpazio esce sconfitta dal campo della Sarnese per 2-1, nonostante un’ottima prestazione dei ragazzi di Mister Santosuosso che nei minuti finali hanno accorciato le distanze con D’Ambrosio e hanno avuto anche la possibilità di pareggiare l’incontro, adesso la Calpazio si giocherà il tutto per tutto in casa contro il Giffoni Sei Casali.

Infine il Sapri al “Covone” viene sconfitto dal Costa D’Amalfi per 1-2, dopo essere passati in doppio svantaggio con la doppietta di Cappiello, gli spigolatori accorciano le distanze con Guti, ma nonostante gli ultimi minuti in superiorità numerica, i ragazzi di Mister Del Sorbo non riescono ad agguantare il pari, adesso la salvezza passa dagli ultimi minuti a Scafati.

Classifica

Sarnese 78

Castel San Giorgio 71

Costa D’Amalfi 63

Scafatese 60

Buccino 59

Agropoli 50

Giffoni 48

Santa Maria La Carità 42

Audax Cervinara 42

Virtus Avellino 40

Calpazio 37

Sapri 37

S. Antonio Abate 36

Apice 35

Città Di Solofra 35

Salernum Baronissi 34

Pro Sangiorgese 33

Faiano 12

Risultati:

Agropoli – Castel San Giorgio 0-1

Cervinara – Santa Maria La Carità 4-1

Buccino – Scafatese 1-0

Giffoni – Virtus Avellino 1-3

Pro Sangiorgese – Faiano 1-0

S. Antonio Abate – Apice 0-1

Salernum Baronissi – Città Di Solofra 1-2

Sapri – Costa D’Amalfi 1-2

Sarnese – Calpazio 2-1