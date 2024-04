Capaccio: approvati interventi urgenti di restauro scientifico alla “Torre di Paestum”

Il Sindaco del Comune di Capaccio Paestum Franco Alfieri tramite una delibera della giunta comunale ha comunicato il via al progetto di acquisizione e interventi urgenti di restauro scientifico alla “Torre di Paestum“.

La Torre

Edificata nel XVI secolo, la torre costiera faceva parte del sistema di avvistamento contro le incursioni saracene che in quel periodo minacciavano le coste italiane. La torre è stata utilizzata come punto d’osservazione e di difesa dai soldati italiani.

Gli interventi

La spesa prevista dal progetto di fattibilità tecnico-economica per tutte le operazioni è di 500.000 euro, con l’obiettivo principale dell’ente di recuperare la storica struttura per adibirla ad attività socio-culturali.

Gli interventi di restauro consistono in molteplici opere, che renderanno la Torre nuovamente un punto di forza per tutto il territorio ma soprattutto pronta per diversi usi.

Il progetto

L’amministrazione comunale vuole così avviare un progetto di interventi diffusi sul territorio per promuovere la pratica di diverse attività finalizzate sempre di più alla valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale di Capaccio Paestum.

Il progetto sarà inserito nel programma delle opere pubbliche 2024-2026 e l’intervento sarà finanziato con devoluzione per diverso utilizzo di residui Mutui Cassa Depositi e Prestiti.