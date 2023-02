Una ricetta facile e veloce con soli 3 ingredienti: ecco le gustosissime frittelle di patate

Oggi vi proponiamo una ricetta che vi farà venire l’acquolina in bocca: le frittelle salate con le patate! Questo piatto è un must della tradizione culinaria napoletana, e noi abbiamo deciso di condividerlo con voi. Seguiteci in questo articolo per scoprire come si preparano le nostre deliziose frittelle con le patate.

Cosa sono le frittelle

Le frittelle sono un piatto molto diffuso in Campania, ma conosciuto anche in altre regioni italiane. Si tratta di frittelle salate a base di farina di patate, che possono essere condite con olio, sale e pepe. Sono l’ideale per accompagnare i pasti principali, come secondi o contorni, ma possono essere gustate anche come snack. Possono essere servite sia fredde che calde e possono presentarsi in diverse forme, dalle classiche croccanti alle più morbide e soffici versioni al forno.

Ingredienti:

Per preparare le frittelle occorrono pochi ingredienti: farina di patate, olio extravergine di oliva, sale e pepe. La quantità di farina di patate dipende dal numero di persone che si vuole servire. Per una porzione da 4 persone si consigliano circa 500 grammi di farina.

Procedimento:

Iniziate a preparare le frittelle scaldando l’olio in una padella antiaderente. Quando l’olio sarà ben caldo, aggiungete la farina di patate. Mescolate in modo da amalgamare bene gli ingredienti e fate cuocere a fuoco medio fino a quando non saranno ben dorate da entrambi i lati. Infine, assaggiatele per verificare il grado di salatura ed eventualmente aggiungete un po’ di sale e/o pepe.

Come servirle

Le frittelle possono essere servite sia calde che fredde a seconda delle preferenze individuali. Se si desidera servirle calde, è importante ricordare che devono essere consumate subito dopo la cottura in modo da gustarne tutta la croccantezza. Se invece si preferiscono fredde, è consigliabile farle raffreddare prima di servirle in tavola.

Conservazione

Se avanzano delle frittelle, è possibile conservarle in frigorifero in un contenitore ermetico per 3-4 giorni al massimo. Prima di servirle nuovamente, è opportuno scaldarle leggermente in forno o sulla piastra per riportarle alla loro croccantezza originaria.

Cosa abbinare alle frittelle

Le frittelle sono molto versatili e si abbinano bene a diversi tipi di condimenti e contorni. Si possono accompagnare ad un delicato pesto alla genovese o ad una fresca insalata mista. Per chi ama i sapori decisi può optare per un sugo piccante o per una salsa al pomodoro speziata e aromatizzata con aglio ed erbe aromatiche come prezzemolo o basilico.

Le frittelle con le patate sono una deliziosa alternativa al classico piatto di patatine fritte. Sono facili da preparare e piacciono a tutta la famiglia. Se volete provare qualcosa di nuovo per la vostra prossima cena, allora dovete assolutamente provare questa ricetta! Con pochi ingredienti, si può creare un’esperienza culinaria unica che soddisferà il palato di tutti. Non perdete tempo, prendete i vostri ingredienti e iniziate a preparare le frittelle con le patate: vi assicuriamo che non ve ne pentirete.